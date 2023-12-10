Японский бейсболист подписал самый крупный контракт в истории спорта Японский бейсболист Охтани подписал контракт с клубом из США на $700 млн

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Японский бейсболист Сёхей Отани подписал контракт с клубом «Лос-Анджелес Доджерс» на $700 млн сроком на десять лет, сообщил сайт Major League Baseball (MLB) со ссылкой на заявление агента спортсмена Неза Балело. Отмечается, что соглашение стало рекордным в мире спорта.

Отани 29 лет, он присоединился к «Лос-Анджелес Эйнджелс» в 2018 году и покинул команду в 2023 году как свободный агент. За время спортивной карьеры он трижды выступал на Матче всех звезд MLB и дважды завоевывал звание самого ценного игрока (MVP) Американской лиги.

Предыдущий рекордный контракт принадлежал квотербеку «Канзас-Сити Чифс» Национальной футбольной лиги (НФЛ) Патрику Махоумсу. В 2020 году он подписал соглашение на десять лет на $503 млн.

Напомним, в 2022 году нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Наср». По данным Al Arabiya, в «Аль-Насре» футболист зарабатывает более €200 млн в год с учетом контрактов на рекламу. Соглашение с ним рассчитано на 2,5 года. Таким образом, в общей сложности Роналду получит от клуба из Саудовской Аравии около €500 млн.