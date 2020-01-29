https://static.news.ru/photo/b4292436-4267-11ea-8474-fa163e074e61_660.jpg Фелиция Сонмез Фото: feliciasonmez/twitter.com

Газета The Washington Post отказалась от претензий к репортёру Фелиции Сонмез. Журналистка спустя несколько часов после гибели баскетболиста Коби Брайанта разместила в Twitter ссылку на материал, в котором описывается история с обвинениями спортсмена в изнасиловании, произошедшая в 2003 году.

Управляющий редактор Трейси Грант пояснила, что проведённое изданием расследование не выявило явных или прямых нарушений стандартов ведения сотрудниками социальных сетей. Она подчеркнула, что посты Сонмез были «несвоевременны».

Мы постоянно призываем к сдержанности, что особенно важно в случае трагических смертей. Мы сожалеем, что кадровый вопрос был вынесен на публичное обсуждение, — цитирует New York Post слова Грант.

Сама Сонмез ранее выразила надежду на то, что руководство WP не будет наказывать журналистов за правду.

После скандала пользователи Сети разделились на два лагеря. Одна часть требовала увольнения журналистки, другая считала, что решение об отстранении репортёра может создать опасный прецедент.

Как сообщал NEWS.ru, 26 января баскетболист Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна Мария Оноре и ещё семь человек стали жертвами крушения вертолёта в американском штате Калифорния. После трагедии Сонмез опубликовала в Twitter ссылку на статью The Daily Beast 2016 года, в которой рассказывается о событиях 17-летней давности. В 2003 году Брайанта подозревали в изнасиловании горничной Кателин Фабер. Девушка, которой на тот момент было 19 лет, отказалась свидетельствовать против баскетболиста, и скандал удалось урегулировать в досудебном порядке. После публикации твитов репортёр была отстранена от работы.