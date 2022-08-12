WP: ФБР искало у Трампа секретные документы о ядерном оружии

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Газета Washington Post утверждает, что агенты ФБР, проводившие обыск в доме Трампа, искали секретные документы о ядерном оружии. Издание ссылается на собственные источники, знакомые с ходом расследования.

По данным ведомства, Трамп мог хранить такую документацию на своей вилле во Флориде.

Секретные документы, связанные с ядерным оружием, были среди предметов, которые искали в имении Трампа, — пишет газета.

Других подробностей расследования издание не приводит.

Обыски на вилле бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Ларго прошли 8 августа. Около сотни агентов ФБР нагрянули в поместье политика, когда сам хозяин находился в Нью-Йорке. При этом Белый дом заявил, что не знал об обысках и не владеет ситуацией.

Ранее глава Минюста США Меррик Гарланд заявил, что ведомство через суд запросило ордер, руководствуясь которым агенты ФБР провели обыск в поместье экс-президента США Дональда Трампа. Обращение в суд он объяснил намерением добиться разрешения ознакомиться с ордером.