09 августа 2025 в 20:23

Warner Bros. взялась за экранизацию легендарной аркады

Warner Bros. возобновила работу над экранизацией аркады Space Invaders

Фото: Mandoga Media/Global Look Press

Студия New Line Cinema, входящая в состав Warner Bros., наняла сценаристов Бена Зазова и Эвана Тернера для экранизации аркадной игры Space Invaders («Космические захватчики»), передает Deadline. Подробности сюжета пока не раскрываются.

Также журналисты отметили, что в студии еще не обговаривали вопросы актерского состава и даты выхода. В качестве продюсеров будущей ленты выступит Акива Голдсман из Weed Road Pictures, а также его партнеры Джоби Харольдом и Тори Таннелл из Safehouse Pictures.

Ранее Warner Bros. окончательно отказалась от экранизации легендарной манги «Акира», вернув права японскому издательству Kodansha. Проект пытались запустить более 20 лет. Kodansha теперь будет искать нового партнера для воплощения культовой истории.

Кроме того, стало известно, что экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» 2024 года возглавила список российских фильмов по зарубежным сборам за первое полугодие. Картина собрала за рубежом $1,26 млн (99,4 млн рублей). При этом сборы в странах СНГ в расчет не принимались.

