Выяснилось, какие секретные документы нашли у Майкла Пенса CNN: Пенс оставил у себя секретные документы с информацией для зарубежных поездок

Фото: IMAGO/Kyle Mazza/Global Look Press

Обнаруженные на прошлой неделе в доме экс-вице-президента США Майкла Пенса в городе Кармель, штат Индиана, секретные документы содержали информацию, которая была необходима политику во время зарубежных поездок. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. Ранее обyаруженные материалы были переданы Федеральному бюро расследования.

По данным телеканала, документы находились в папках с материалами по поездкам Пенса. На них не обнаружено пометок SCI и SAP, которыми маркируются документы с особым уровнем секретности.

Ранее стало известно, что около десяти секретных документов были найдены адвокатом Пенса в доме экс-вице-президента. Бумаги были переданы ФБР, агенты бюро совместно с сотрудниками минюста приступили к изучению их содержания, также они выясняют, как материалы оказались в доме Пенса.

В августе 2022 года большая подборка секретных материалов была обнаружена во флоридском поместье экс-президента США Дональда Трампа.

10 января стало известно, что в помещениях аналитического центра имени Джо Байдена в Вашингтоне обнаружили секретные документы периода работы действующего главы американского государства вице-президентом страны в администрации Барака Обамы. Позднее была обнаружена еще одна порция секретных материалов, она хранилась в складском помещении гаража в личном доме Байдена в городке Уилмингтоне.