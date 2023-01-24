Секретные документы нашли в доме еще одного американского политика CNN: секретные документы нашли в доме экс-вице-президента США Пенса

Фото: IMAGO/Kyle Mazza/Global Look Press

В частном доме бывшего вице-президента США Майка Пенса обнаружены секретные государственные документы. Об этом сообщает телеканал CNN. Пенс занимал должность второго лица в государственной иерархии страны во время президентства Дональда Трампа в 2017–2021 годах.

По данным телеканала, около десяти секретных документов были найдены адвокатом Пенса в доме экс-вице-президента в городе Кармел, штат Индиана. Бумаги переданы ФБР, агенты бюро совместно с сотрудниками минюста приступили к изучению их содержания, также они выясняют, как материалы оказались в доме Пенса.

В настоящее время остается неясным уровень секретности документов. Команда Пенса планирует уведомить конгресс о находке 24 января.

В августе 2022 года большая подборка секретных материалов была обнаружена во флоридском поместье экс-президента США Дональда Трампа.

10 января стало известно, что в помещениях аналитического центра имени Джо Байдена в Вашингтоне обнаружили секретные документы периода работы действующего главы американского государства вице-президентом страны в администрации Барака Обамы. Позднее была обнаружена еще одна порция секретных материалов, она хранилась в складском помещении гаража в личном доме Байдена в городке Уилмингтоне.

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон предрек конец карьере президента США Джо Байдена в связи с найденными у него секретными документами. По его словам, помощники американского лидера продолжают находить бумаги, которые тот оставил в самых разных местах, и направляют документы в Министерство юстиции США вместо того, чтобы избавиться от обнаруженных улик.