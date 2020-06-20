Второго обвиняемого по делу Джорджа Флойда выпустили под залог

https://static.news.ru/photo/1f5e6cc0-b2de-11ea-adaf-fa163e074e61_660.jpg Александер Куэнг Фото: Hennepin County Sheriff/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александер Куэнг — второй из четверых бывших полицейских, обвиняемых в причастности к убийству афроамериканца Джорджа Флойда, вышел на свободу под залог в $750 тысяч.

Об освобождении экс-полицейского сообщил телеканал CNN со ссылкой на документы тюрьмы округа Хеннепин в штате Миннесота, где тот пребывал под стражей.

Ранее из-под ареста был освобождён коллега Куэнга Томас Лейн. Ему это обошлось в $1 млн. Они оба, а также Ту Тао обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к убийству Флойда. Четвёртому экс-полицейскому Дереку Шовину предъявлены обвинения в убийствах второй и третьей степени и халатности.

Флойд погиб в ходе его задержания полицейскими. Один из стражей порядка надавил ему коленом на шею и не отпускал, несмотря на слова мужчины о том, что он задыхается. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

Инцидент произошёл в городе Миннеаполис. Он спровоцировал масштабную волну протестов против полицейского произвола и расизма под лозунгом «Жизни чёрных имеют значение». Демонстрации сопровождаются погромами и стычками с силовиками. Многочисленные акции протеста также прошли во многих странах мира.

Как писал ранее NEWS.ru, шеф полиции Миннеаполиса заявил, что его подчинённых ждёт пересмотр контрактов в плане ужесточения дисциплины. Кроме того, городские власти прекращают переговоры с полицейским профсоюзом о возможном повышении зарплат.