Шеф полиции Миннеаполиса рассказал о готовящейся реформе

https://static.news.ru/photo/4a03d1ee-ab37-11ea-b0e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pontus HÃÃK/Aftonbladet/Global Look Press

Полиция Миннеаполиса будет использовать технологии для отслеживания нарушений. Об этом сообщил шеф полиции Медариа Аррадондо.

Как сообщает РИА Новости, в полиции будет проведён ряд реформ. В частности, будет использоваться новая система, которая будет отслеживать данные в реальном времени, чтобы определить ранние настораживающие сигналы относительно злоупотреблений полицейских.

Кроме того, Аррадондо заявил, что городские власти выходят из переговоров с полицейским профсоюзом о возможном повышении зарплат. А сотрудников полиции ждёт пересмотр контрактов в плане ужесточения дисциплины.

Будет намного больше реформ, это лишь те, которые я осветил сегодня, — цитирует Аррадондо агентство.

Как писал NEWS.ru, в Миннеаполисе планируют ликвидировать нынешний департамент полиции и создать вместо него новый, где часть функций будут выполнять социальные работники или врачи. Власти города задумались о реформе системы общественной безопасности после вспыхнувших на днях массовых беспорядков в результате гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского.