Они затронули торговые центры, спортивные залы, бары и казино. Сайсолак отметил, что меры были приняты для смягчения пандемии коронавируса и обеспечения безопасности населения. Глава Невады подчеркнул, что жителям штата лучше оставаться дома.

Today, I took the necessary steps to date to try to mitigate this pandemic & keep our community safe. Medical experts have advised that the most effective course of action is to direct all Nevadans to stay home & for all nonessential businesses to close to the public for 30 days.