Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Губернатор американского штата Невада Стив Сайсолак распорядился закрыть все развлекательные заведения региона. Ограничения вступили в силу 18 марта и будут действовать в течение 30 дней.

Они затронули торговые центры, спортивные залы, бары и казино. Сайсолак отметил, что меры были приняты для смягчения пандемии коронавируса и обеспечения безопасности населения. Глава Невады подчеркнул, что жителям штата лучше оставаться дома.

Профессиональная ассоциация американской порнографии и индустрии развлечений для взрослых FSC призвала на время приостановить съемки порнофильмов на территории США и Канады из-за ситуации вокруг COVID-19, писал NEWS.ru.

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