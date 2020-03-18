https://static.news.ru/photo/f91d79a6-68f6-11ea-a5ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Губернатор американского штата Невада Стив Сайсолак распорядился закрыть все развлекательные заведения региона. Ограничения вступили в силу 18 марта и будут действовать в течение 30 дней.

Они затронули торговые центры, спортивные залы, бары и казино. Сайсолак отметил, что меры были приняты для смягчения пандемии коронавируса и обеспечения безопасности населения. Глава Невады подчеркнул, что жителям штата лучше оставаться дома.

Today, I took the necessary steps to date to try to mitigate this pandemic & keep our community safe. Medical experts have advised that the most effective course of action is to direct all Nevadans to stay home & for all nonessential businesses to close to the public for 30 days. — Governor Sisolak (@GovSisolak) March 18, 2020

Профессиональная ассоциация американской порнографии и индустрии развлечений для взрослых FSC призвала на время приостановить съемки порнофильмов на территории США и Канады из-за ситуации вокруг COVID-19, писал NEWS.ru.