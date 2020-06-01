ВОЗ не получила от США сообщения о прекращении отношений

https://static.news.ru/photo/f7f7ed7a-a43f-11ea-b809-fa163e074e61_660.jpg Тедрос Адханом Гебрейесус Фото: Global Look Press

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что США уведомили ВОЗ о разрыве отношений только через СМИ.

По его словам, больше никаких сообщений власти США не сделали. Об этом он рассказал на брифинге, передаёт РИА Новости.

Объявление было сделано в пятницу, как вы все знаете из СМИ. И единственное объявление, которое мы получили, было через СМИ в пятницу, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп направил письмо директору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Аданому Гебрейесусу. В нём содержится угроза прекращения американской стороной финансирования данной структуры. Также глава Белого дома заявил о возможном отказе Штатов от членства в ВОЗ.

Ранее Трамп заявил о претензиях к ВОЗ. Он назвал её марионеткой в руках Пекина. Политик отметил, что организация в последнее время плохо работала. Глава Белого дома принял решение отказаться от выступления на ассамблее здравоохранения, которую организовала ВОЗ.