Власти США предъявили обвинения причастным к вирусу NotPetya россиянам

https://static.news.ru/photo/40c31c4a-1237-11eb-8baa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минюст США предъявил обвинения в хакерстве в интересах России шестерым россиянам. Эти люди причастны к распространению вируса NotPetya в 2017 году.

По данным ведомства, они являются сотрудниками ГУ Генштаба Минобороны РФ и пытались поддержать усилия российских властей по дестабилизации против Грузии и Украины. Также они организовывали кибератаки на Олимпийские игры в Южной Корее и на французские выборы и пытались помешать привлечению РФ к ответственности за использование нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок», передаёт ABCNews со ссылкой на текст обвинения.

Обвинители отметили, что ущерб трём американским компаниям, которые стали жертвами вируса NotPetya, составил $1 млрд.

Как писал NEWS.ru, ранее Европейский союз наложил новые санкции на граждан России и Китая. Причиной стали осуществляемые этими людьми кибератаки. Ограничения коснулись четырёх россиян и Главного центра спецтехнологий Генерального штаба Вооружённых сил РФ, а также двоих граждан КНР и двух компаний из этой страны.