Власти США предъявили обвинения причастным к вирусу NotPetya россиянам

Минюст США предъявил обвинения в хакерстве в интересах России шестерым россиянам. Эти люди причастны к распространению вируса NotPetya в 2017 году.
По данным ведомства, они являются сотрудниками ГУ Генштаба Минобороны РФ и пытались поддержать усилия российских властей по дестабилизации против Грузии и Украины. Также они организовывали кибератаки на Олимпийские игры в Южной Корее и на французские выборы и пытались помешать привлечению РФ к ответственности за использование нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок»,
Обвинители отметили, что ущерб трём американским компаниям, которые стали жертвами вируса NotPetya, составил $1 млрд.
Как писал NEWS.ru, ранее Европейский союз наложил новые санкции на граждан России и Китая. Причиной стали осуществляемые этими людьми кибератаки. Ограничения коснулись четырёх россиян и Главного центра спецтехнологий Генерального штаба Вооружённых сил РФ, а также двоих граждан КНР и двух компаний из этой страны.