В Вашингтоне на станции метро сошёл с рельсов поезд

В США на одной из центральных станций метро поезд сошёл с рельсов. Об этом сообщается в аккаунте подземки в Twitter.
Задержки на синей линии ожидаются в связи со сходом поезда с рельсов у Арлингтонского кладбища, —
говоритсяв сообщении.
По свидетельствам очевидцев в соцсетях, в аварийном поезде отключилось электричество, пассажирам пришлось пробыть в нём около полутора часов, их будут выводить на поверхность группами.
О пострадавших не сообщается.
Ранее сообщалось, что неизвестные избили детей у станции метро в Москве.