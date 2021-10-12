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В Вашингтоне на станции метро сошёл с рельсов поезд

02:14, 13 октября 2021
В Вашингтоне на станции метро сошёл с рельсов поезд Фото: Unsplash
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В США на одной из центральных станций метро поезд сошёл с рельсов. Об этом сообщается в аккаунте подземки в Twitter.

Задержки на синей линии ожидаются в связи со сходом поезда с рельсов у Арлингтонского кладбища, — говорится в сообщении.

По свидетельствам очевидцев в соцсетях, в аварийном поезде отключилось электричество, пассажирам пришлось пробыть в нём около полутора часов, их будут выводить на поверхность группами.

О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что неизвестные избили детей у станции метро в Москве.

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