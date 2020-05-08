В США за сутки от коронавируса умерло больше двух тысяч человек

https://static.news.ru/photo/9f294d5e-90c3-11ea-9ea8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Коронавирусная инфекция в США за последние сутки стала причиной смерти более 2,5 тысячи человек. Общее число жертв пандемии там выросло до 75 543, день назад, 7 мая, эта цифра составляла 73 039.

Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Согласно им, в стране от заразы вылечились 195 036 человек, а общее число заражённых COVID-19 достигло цифры в 1 254 750 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский президент Дональд Трамп заявил: мировая пандемия COVID-19 началась в Китае из-за чьей-то некомпетентности или глупости, либо там совершили ужасную ошибку. Они не сделали работу так, как надо, отметил глава Белого дома.