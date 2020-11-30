В США вор похитил со склада киностудии шлем Дарта Вейдера

https://static.news.ru/photo/e56566c8-3324-11eb-af69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gabsch/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Из здания киностудии Bad Robot Productions в американском городе Санта Моника злоумышленник вывез на торговой тележке реквизит, использовавшийся при съёмках киносаги «Звёздные войны». Главным трофеем оказался шлем главного антагониста последователей светлой стороны Силы — Дарта Вейдера.

Для чего мужчине понадобилось совершать преступление, выясняют полицейские. Известно, что некто Фрэнк Хеберт 38 лет от роду проник в здание через крышу. Однако в тот момент, когда он укомплектовывал тележку добычей, ориентировка на него уже поступила в правоохранительные органы. Вор «засветился» на камерах видеонаблюдения, и охрана, наблюдавшая за происходящим, предпочла вызвать наряд.

Задержали фаната звёздной серии неподалёку от киностудии, сообщает TMZ. В тележке обнаружили шлемы Дарта Вейдера и одного штурмовика, а заодно ещё множество вещей, которые почти наверняка пришлись бы по душе коллекционерам.

Хеберта привлекли к ответственности за кражу со взломом нежилого дома. Всё похищенное непосильным трудом вернули на место.

Ранее NEWS.ru писал, что Дарт Вейдер, по слухам, может появиться в спин-оффе, посвящённом Оби-Вану Кеноби. Проект выйдет на стриминговом сервисе Disney+.

В конце ноября скончался актёр Девид Проуз из Великобритании, сыгравший главного злодея в классической трилогии «Звёздные войны».