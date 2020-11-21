В США умер второй основатель флешмоба Ice Bucket Challenge

https://static.news.ru/photo/43304fec-2d6d-11eb-8b09-fa163e074e61_660.jpg Патрик Куин Фото: Quinn for the Win/facebook.com

Один из основателей нашумевшего флешмоба Ice Bucket Challenge американец Патрик Куин скончался в возрасте 37 лет.

С 2013 года Патрик боролся с неизлечимым заболеванием — боковым амиотрофическим склерозом (ASL), борьбе с которым и был посвящён известный флешмоб.

Мы с глубокой печалью должны сообщить о том, что Патрик умер сегодня рано утром. Он был во многих отношениях настоящим подарком судьбы для всех нас. Мы будем помнить его за способность воодушевлять и мужество, проявленные в его неустанной борьбе с ALS, — цитирует ТАСС сообщение на его странице в Facebook.

Почти год назад от ALS скончался его друг и второй из основателей Ice Bucket Challenge Питер Фрейтс, сообщал NEWS.ru.

Куин и Фрейтс запустили флешмоб Ice Bucket Challenge в 2014 году, он набрал широкую популярность, в том числе среди известных актёров, музыкантов и общественных деятелей. Акция была направлена на повышение осведомлённости людей о заболевании боковой амиотрофический склероз, природа которого до сих пор до конца не изучена и лекарства от которого не существует.

Участники флешмоба снимали на видео, как обливали себя ледяной водой из ведра, и передавали это задание нескольким своим знакомым.