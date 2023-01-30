Американский обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь заявил, что реакция властей Украины на удары по Ирану говорит о желании Киева развязать третью мировую войну. На Украине бурно отреагировали на атаки беспилотников на иранские военные объекты, отметил он в Twitter.
Украинские официальные лица и сторонники постмайданного националистического режима бурно празднуют вчерашние атаки израильских беспилотников на иранские военные объекты, тем самым укрепляя роль самого заядлого сторонника третьей мировой войны, — подчеркнул Блюменталь.
Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США непричастны к ударам по Ирану. При этом комментировать ситуацию бригадный генерал ВВС США не стал.