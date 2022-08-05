В США рассказали, в какой ситуации готовы применить ядерное оружие Госдеп: США применят ядерное оружие только в экстремальных ситуациях

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США рассмотрят применение ядерного оружия только в экстремальных ситуациях для защиты жизненно важных интересов страны. Об этом заявила заместитель госсекретаря по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс. При этом она отметила, что Вашингтон не станет угрожать ядерным оружием странам с неядерным статусом. Слова представителя Госдепа приводит РИА Новости.

США не будут применять или угрожать применением ядерного оружия против неядерных стран, которые являются членами ДНЯО, — подчеркнула Дженкинс.

Ранее перед началом обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) ООН было распространено заявление президента США Джо Байдена о готовности в оперативном порядке обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

СНВ-3 — двухсторонний договор между Россией и США о сокращении каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов. Он был заключен в 2010 году на десятилетний срок. В 2011-м соглашение вступило в силу.

В феврале 2021 года должен был истечь его срок, однако Байден продлил договор после вступления в должность главы государства. Срок действия соглашения заканчивается 5 февраля 2026-го.