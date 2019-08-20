https://static.news.ru/photo/2cefa5a2-ad94-11e9-b720-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Maypicture alliance/Global Look Press

Исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти признался, что Соединённые Штаты работают над созданием гиперзвуковой ракеты с баллистической боеголовкой радиусом действия, который ранее был запрещен договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Сейчас, не участвуя в договоре, мы смотрим, где мы можем в первую очередь найти возможности по разработке ракет. Мы идём по пути ракетной программы. Разумеется, гиперзвуковых, — сказал он, выступая в Фонде защиты демократии в Вашингтоне.

В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключённого в 1987 году. 2 августа текущего года документ официально прекратил своё действие, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что Вашингтон отрицает слова России о том, что Соединённые Штаты Америки разрабатывали крылатые ракеты задолго до выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое заявление сделал официальный представитель Пентагона, подполковник Роберт Карвер, отвечая на слова заместителя главы МИДа Сергея Рябкова. По его словам, испытание ракеты 18 августа говорит о том, что разработки в этой области велись давно.