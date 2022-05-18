В США рассказали, к чему приведёт новая холодная война с Россией Экс-разведчик Пиллар: начатая США холодная война с Россией обернётся мрачным итогом

Фото Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Ветеран американской разведки Пол Пиллар заявил, что развязанная США «новая холодная война» с Россией может обернуться весьма плачевным результатом. Постоянная угроза кризиса будет создавать опасность перерастания в настоящее столкновение, отметил он в статье, опубликованной журналом The National Interest.

Внештатный старший научный сотрудник Центра по изучению проблем безопасности Джорджтаунского университета подчеркнул, что публичные заявления Вашингтона о планах ослабить Россию и подобные намерения несут для США две больше проблемы.

Озвученный антироссийский настрой играет на руку Москве, которая не раз предупреждала об угрозе со стороны Запада. Это во-первых, а во-вторых, подобные заявления представителей администрации Белого дома серьёзно мешают урегулированию ситуации на Украине, считает бывший разведчик.

По сути дела, Соединённые Штаты объявили новую холодную войну России, — считает автор публикации.

Пиллар указал на резкое противоречие международной безопасности, которое несут такие шаги США. Действия по решению глобальных проблем в подобной ситуации затрудняются, отметил аналитик. По его мнению, новая холодная война, как и старая, не принесёт ничего хорошего, она может вообще не закончиться.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил: коллективный Запад объявил России тотальную гибридную войну. Дипломат предрёк провал потугам Запада изолировать Россию, поскольку дальнейшее сближение Москвы со странами за пределами «золотого миллиарда» неизбежно.