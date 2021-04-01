В США приостановили продажу «сатанинских кроссовок»

Решение о временной приостановке продаж «сатанинских кроссовок» принял Федеральный суд США. Ранее на данную продукцию жаловалась компания Nike. Об этом рассказывает издание The Hollywood Reporter.
Nike
В ответ адвокаты MSCHF заявили, что речь идёт об ограниченной коллекции из 666 пар обуви, все экземпляры, кроме одной пары, уже раскуплены. Цена комплекта составляет более $1000.
В четверг, 1 апреля, суд в нью-йоркском Бруклине счёл доводы компании Nikt обоснованными и запретил дальнейшую пересылку кроссовок покупателям. В настоящее время судьи ожидают дальнейших аргументов сторон, чтобы принять развёрнутое решение.
По информации издания The New York Post, если претензии Nike будут удовлетворены полностью, речь может идти о полном отзыве уже проданной и отправленной покупателям обуви.
Ранее NEWS.ru писал о том, что первая партия созданных американским рэпером Канье Уэстом кроссовок разлетелась как горячие пирожки. Фанаты бренда раскупили их меньше чем за одну минуту.