В США приостановили продажу «сатанинских кроссовок»

https://static.news.ru/photo/0d8d93d0-910a-11eb-9aae-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Кадр из видео/Lil Nas X/youtube.com

Решение о временной приостановке продаж «сатанинских кроссовок» принял Федеральный суд США. Ранее на данную продукцию жаловалась компания Nike. Об этом рассказывает издание The Hollywood Reporter.

Nike обвинила интернет-компанию MSCHF в нарушении прав на товарный знак. Фирма выпустила кроссовки Satan Shoes, которые представляют собой модифицированные версии Nike Air Max 97. К оригинальным кроссовкам добавлена подвеска-пентаграмма, а в подошве, как уверяют создатели, содержится пузырёк с человеческой кровью. Обувь создана в коллаборации с рэпером Lil Nas X.

В ответ адвокаты MSCHF заявили, что речь идёт об ограниченной коллекции из 666 пар обуви, все экземпляры, кроме одной пары, уже раскуплены. Цена комплекта составляет более $1000.

В четверг, 1 апреля, суд в нью-йоркском Бруклине счёл доводы компании Nikt обоснованными и запретил дальнейшую пересылку кроссовок покупателям. В настоящее время судьи ожидают дальнейших аргументов сторон, чтобы принять развёрнутое решение.

По информации издания The New York Post, если претензии Nike будут удовлетворены полностью, речь может идти о полном отзыве уже проданной и отправленной покупателям обуви.

Ранее NEWS.ru писал о том, что первая партия созданных американским рэпером Канье Уэстом кроссовок разлетелась как горячие пирожки. Фанаты бренда раскупили их меньше чем за одну минуту.