В США прибыл российский военный самолёт с медпомощью

https://static.news.ru/photo/6bf620d6-52c2-11ea-810f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com

Тяжёлый военно-транспортный самолёт ВКС России Ан-124 «Руслан» совершил посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Воздушное судно доставило в Соединённые Штаты «гуманитарный груз по линии Минпромторга России», рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, у России есть ресурсы, которые она может направить на поддержку в другие страны, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что 1 апреля с территории подмосковного аэропорта Чкаловский вылетел российский военно-транспортный самолёт. Он направился в США для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа. Самолёт вылетел через сутки после разговора президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа о помощи в борьбе с COVID-19. На борту российского воздушного судна находятся средства индивидуальной защиты от заражения и необходимая медицинская техника.

По состоянию на 1 апреля в мире более 859 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч выписаны из больниц.