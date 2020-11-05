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В США после выборов зафиксировали рекордное количество случаев COVID-19

15:12, 05 ноября 2020 20
Фото: Xinhua/Global Look Press

За сутки, прошедшие после президентских выборов, в США отмечен 102 831 новый случай COVID-19.

Статистику по коронавирусу в Соединённых Штатах и мире собирает Университет Джонса Хопкинса. Более 100 тысяч заражений за сутки в США зарегистрировали впервые с начала пандемии.

Общее число заболевших американцев приближается к 9,5 млн человек. Чуть менее 234 тысяч человек стали жертвами COVID-19.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США по состоянию на 15:00 мск 5 ноября не обновил информацию по числу случаев коронавирусной инфекции. 3 ноября суточный показатель равнялся 88,4 тысячи, по данным CDC. За неделю до выборов в США выявлено 604,4 тысячи случаев, больше всего заражённых зарегистрировано в Иллинойсе — 48 579.

Как писал NEWS.ru, жительницу США признали самой заразной носительницей коронавируса в мире. 71-летняя американка болела COVID-19 105 дней, при этом в течение 70 дней она не ощущала никаких симптомов, но активно заражала других людей. Учёные назвали её уникальной: это самый длительный случай из известных специалистам, когда кто-либо заразился коронавирусом и, будучи бессимптомным носителем, был опасен для окружающих

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