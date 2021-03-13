В США полностью привились от коронавируса почти 37 млн человек

Американцы с начала вакцинации от коронавируса получили 105 млн 703 тыс. 501 дозу препаратов. При этом на 06:00 (14:00 мск) 13 марта 36 млн 929 тыс. 777 человек сделали по два укола препаратов.
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США остаются мировым лидером по заражениям смертоносной инфекцией. С момента вспышки COVID-19 инфицированы 29,3 млн человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что воздушные гавани Соединённых Штатов Америки фиксируют рекордный на фоне пандемии пассажиропоток. Показатель зафиксировали 12 марта, передаёт Управление транспортной безопасности США. В этот день досмотр в транспортных узлах прошли 1,357 млн человек, что является максимумом с 15 марта 2020-го.