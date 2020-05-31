В США полицейский распылил перцовый баллончик в лицо темнокожему

В Нью-Йорке в ходе акции протеста один из полицейских распылил слезоточивый газ в лицо темнокожему демонстранту. Страж порядка сорвал с него маску и направил струю аэрозоля ему в глаза. Видеокадры инцидента появились в соцсети.
Непростительно. Боже мой. Полицейский, который распыляет слезоточивый газ против гражданского лица с поднятыми руками, бесчестит своих коллег и свой город и должен быть привлечён к ответственности, — написал в своём Twitter спикер городского совета Кори Джонсон.
Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как полиция Миннеаполиса целенаправленно применила слезоточивый спрей против журналиста Михаила Тургиева и съёмочной группы телеканала VICE. Инцидент произошёл на заправочной станции уже после разгона протестующих.
Инцидент прокомментировало международное информационное агентство «Россия сегодня». Руководство агентства потребовало от властей Соединённых Штатов тщательного расследования случившегося и наказания виновных, писал NEWS.ru.