В США полицейский распылил перцовый баллончик в лицо темнокожему

https://static.news.ru/photo/7fc0acf4-a34d-11ea-bd9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TACC

В Нью-Йорке в ходе акции протеста один из полицейских распылил слезоточивый газ в лицо темнокожему демонстранту. Страж порядка сорвал с него маску и направил струю аэрозоля ему в глаза. Видеокадры инцидента появились в соцсети.

Непростительно. Боже мой. Полицейский, который распыляет слезоточивый газ против гражданского лица с поднятыми руками, бесчестит своих коллег и свой город и должен быть привлечён к ответственности, — написал в своём Twitter спикер городского совета Кори Джонсон.

I am heartbroken and disgusted to see one of my family members a young black man w/his hands up peacefully protesting and an NYPD officer pulls down his mask and pepper sprays him. @NYCSpeakerCoJo @BPEricAdams @FarahNLouis @JumaaneWilliams @NewYorkStateAG @NYPDShea cc: @EOsyd pic.twitter.com/tGK5XWS0bt — Ms. Anju J. Rupchandani (@AJRupchandani) May 31, 2020

Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как полиция Миннеаполиса целенаправленно применила слезоточивый спрей против журналиста Михаила Тургиева и съёмочной группы телеканала VICE. Инцидент произошёл на заправочной станции уже после разгона протестующих.

Инцидент прокомментировало международное информационное агентство «Россия сегодня». Руководство агентства потребовало от властей Соединённых Штатов тщательного расследования случившегося и наказания виновных, писал NEWS.ru.