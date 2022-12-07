В США назвали сроки обрушения энергетической инфраструктуры Украины Newsweek: энергоинфраструктура Украины может быть выведена из строя до конца 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Энергетическая инфраструктура Украины может перестать работать уже к католическому Рождеству. Такое предположение сделало американское издание Newsweek со ссылкой на данные НКО Mercy Corps. Там отметили, что в перспективе отключения электричества в стране могут длиться уже не часами и днями, а целыми неделями.

Энергетическая инфраструктура может полностью разрушиться в течении нескольких недель, если обстрелы продолжатся, — допустили представители компании.

В НКО также отметили, что в подобной ситуации многие города Украины окажутся непригодными для жизни по причине низких температур, это может продолжаться порядка четырех месяцев.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия продолжит наносить удары по инфраструктуре Украины, которая используется для поддержки вооруженных формирований, с целью ослабления военного потенциала государства.

Удары по критической инфраструктуре на Украине со стороны ВС РФ начались 10 октября, через два дня после взрыва на Крымском мосту. Целями российских ударов, по утверждению Минобороны РФ, стали объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.