В настоящее время у Запада остался только один способ предотвратить поражение Киева на фронте в ближайшие несколько месяцев и не допустить ядерной войны с Россией, такое мнение выразил бывший офицер армии США Дэвид Пайн в статье для американского издания The National Interest. По его мнению, единственный вариант «спасти» Украину — американский президент Джо Байден должен вернуться к дипломатии.