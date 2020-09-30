В США начали продавать футболки с адресованной Трампу просьбой заткнуться

https://static.news.ru/photo/8a3bdfc2-0320-11eb-808a-fa163e074e61_660.jpg Фото: store.joebiden.com

В США в продажу поступили футболки с просьбой заткнуться, адресованной действующему президенту страны Дональду Трампу.

Об этом сообщает издание The Hill. По его данным, футболки начал выпускать штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. На них напечатано лицо расстроенного американского лидера, а над ним — надпись «Заткнись, мужик».

Именно этой фразой Байден попытался остановить Трампа, который постоянно перебивал оппонента на дебатах в актовом зале университета «Кейс Уэстерн Ризерв» в Кливленде 30 сентября.

Ты заткнёшься? Это так не по-президентски, — сказал он тогда.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не хочет комментировать или давать оценку дебатам кандидатов на пост главы США, однако не может не отметить новые проявления «политической культуры» на них.