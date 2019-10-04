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В ходе встречи с членом демократической партии США Александрией Окасио-Кортес экоактивистка предложила радикальный метод спасения планеты от экологической катастрофы.

По её мнению, для того чтобы избежать конца света из-за проблем с экологией, необходимо как можно скорее «разбомбить Россию».

При этом уничтожения огромной страны ей показалось мало, поэтому активистка призвала есть детей, чтобы справиться с перенаселением планеты.

У нас останется слишком много людей... Это большая проблема. Нам нужно есть детей! — заявила женщина.

После того, как женщина перешла на крик, её лишили права голоса и выключили микрофон.

Комментируя произошедшее, представители демократов заявили, что активистка, возможно, страдает психическим расстройством, сообщают «Известия».

Как писал News.ru, шведский учёный-бихевиорист Магнус Сёдерлунд предположил, что экологи и зелёные отчасти винят производителей мясной продукции и сельское хозяйство в глобальном потеплении. В связи с этим исследователь обратил внимание на «невообразимые предложения» по спасению планеты. Он считает, что поедание человеческих трупов поможет в решении проблемы. Однако поменять рацион людям мешает «консерватизм в пищевых привычках». Сёдерлунд выразил готовность проводить гастрономические семинары на эту тему.