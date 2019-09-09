https://static.news.ru/photo/bcf67de6-d2f2-11e9-bb27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Шведский учёный-бихевиорист Магнус Сёдерлунд предположил, что экологи и зелёные отчасти винят производителей мясной продукции и сельское хозяйство в глобальном потеплении. В связи с этим исследователь обратил внимание на «невообразимые предложения» по спасению планеты.

Он считает, что поедание человеческих трупов поможет в решении проблемы. Однако поменять рацион людям мешает «консерватизм в пищевых привычках». Сёдерлунд выразил готовность проводить гастрономические семинары на эту тему, информирует argumenti.ru .

Ранее News.ru сообщал, что житель американского штата Индиана Джозеф Оберхансли обвиняется в том, что он зарезал свою подругу и съел её мозг, а также часть сердца и лёгкого. Судебный процесс над ним начался 19 августа.