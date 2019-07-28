https://static.news.ru/photo/bd3c0854-b0fe-11e9-a63f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pixabay

Житель американского штата Индиана Джозеф Оберхансли обвиняется в том, что он зарезал свою подругу и съел её мозг, а также часть сердца и лёгкого. Судебный процесс над ним начнётся 19 августа.

Как пишет Daily Mail , преступление произошло в 2014 году в городе Джефферсонвилл. Тело 46-летней Тэмми Джо Блантон обнаружили в ванной в её доме. Вскрытие показало, что смерть женщины наступила в результате множественных колотых ран.

Сообщается, что рядом с телом нашли части черепа с мозгом, а в мусорном ведре — сковороду и салфетки со следами крови.

Полицейские задержали 38-летнего Оберхансли, который сперва сознался в преступлении, а затем заявил о своей невиновности. Он отметил, что женщина «много пила и общалась с извращенцами».

Как ранее писал News.ru, сотрудники ФБР в ходе обысков в центре биологических ресурсов в Аризоне обнаружили тело мужчины, к которому пришили женскую голову.