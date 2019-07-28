Житель американского штата Индиана Джозеф Оберхансли обвиняется в том, что он зарезал свою подругу и съел её мозг, а также часть сердца и лёгкого. Судебный процесс над ним начнётся 19 августа.
Как пишет
Сообщается, что рядом с телом нашли части черепа с мозгом, а в мусорном ведре — сковороду и салфетки со следами крови.
Полицейские задержали 38-летнего Оберхансли, который сперва сознался в преступлении, а затем заявил о своей невиновности. Он отметил, что женщина «много пила и общалась с извращенцами».
Как ранее писал News.ru, сотрудники ФБР в ходе обысков в центре биологических ресурсов в Аризоне обнаружили тело мужчины, к которому пришили женскую голову.