Федеральное бюро расследований США провело обыски в центре биологических ресурсов в Аризоне, в ходе которого было обнаружено тело мужчины, к которому пришили женскую голову.
Как пишет New York Post, во время обыска в центре сотрудники ФБР увидели «вёдра с головами, руками и ногами», «наполненный мужскими гениталиями холодильник», а также сваленные в кучу разные части тел.
По данным издания, о страшной находке выяснилось после иска, который против центра подали 33 человека. Тела их близких были пожертвованы организации для использования в научных целях, однако, вместо этого их выставляли на продажу.
Как сообщает
News.ru писал, что в Санкт-Петербурге полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет с частями тел животных.