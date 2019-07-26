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Федеральное бюро расследований США провело обыски в центре биологических ресурсов в Аризоне, в ходе которого было обнаружено тело мужчины, к которому пришили женскую голову.

Как пишет New York Post, во время обыска в центре сотрудники ФБР увидели «вёдра с головами, руками и ногами», «наполненный мужскими гениталиями холодильник», а также сваленные в кучу разные части тел.

По данным издания, о страшной находке выяснилось после иска, который против центра подали 33 человека. Тела их близких были пожертвованы организации для использования в научных целях, однако, вместо этого их выставляли на продажу.

Как сообщает РИА Новости , в 2015 году владелец центра Стефан Гор был признан виновным за торговлю частями тел и приговорён к отсроченному тюремному заключению сроком в один год.

News.ru писал, что в Санкт-Петербурге полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет с частями тел животных.