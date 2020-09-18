В Портленде арестовали 11 человек за сопротивление полиции

https://static.news.ru/photo/6af86e7e-fa82-11ea-8928-fa163e074e61_660.jpg Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Одиннадцать человек были арестованы в американском Портленде в ночь на субботу, 19 сентября, за нарушение порядка и «метание предметов в полицейских».

Полиция выяснила, что отдельные лица в толпе вовлечены в преступную деятельность, включая метание предметов в полицейских. Сотрудники полиции Портленда произвели 11 арестов, — говорится в сообщении на сайте городской полиции.

Ночью в Портленде вновь прошли марш и акция протеста. Многие их участники отказались повиноваться приказу правоохранителей разойтись по домам. Арестованным предъявили обвинения в оказании сопротивления полиции, нападении на её сотрудников и в грабежах.

Как писал NEWS.ru, с конца мая в американских городах не стихают акции протеста. Порой они переходят в беспорядки. Люди стали выходить на демонстрации из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания полицейскими. Наиболее масштабные акции наблюдались в Портленде. Волнения там продолжаются до сих пор. Так, две недели назад один из «коктейлей Молотова» угодил в человека из толпы, ему понадобилась медицинская помощь. Помимо зажигательных смесей в силовиков стреляли из рогатки и бросали камни. Некоторые из них получили незначительные травмы, но если бы не амуниция, повреждения были бы куда серьёзнее.