В Нью-Йорке начал работать оперштаб по предотвращению киберугроз

В Нью-Йорке открылся оперативный штаб по борьбе и предотвращению киберугроз. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

По данным газеты, власти города вынашивали планы по созданию подобного штаба с 2017 года. В 2019 году проект по защите городских служб и инфраструктуры от кибератак был запущен — до последнего времени исключительно в онлайн-формате.

Во вновь открытом штабе сотрудники смогут в режиме реального времени отслеживать появление вероятных угроз. Обмен данными будут осуществлять более 280 партнёров. Нью-Йорк станет первым городом США, где действует такой штаб.

Ранее Международный институт стратегических исследований (IISS) перечислил 15 главных мировых кибердержав. Эксперты оценивали государства по семи критериям: стратегия и доктрина; управление, командование и контроль; возможности киберразведки; зависимость от киберпространства; кибербезопасность; глобальное лидерство в вопросах киберпространства и наступательный кибернетический потенциал.

В результате первое место по всем компонентам заняли США. В страны «второго уровня» попали Россия, Австралия, Канада, Китай, Франция, Израиль и Великобритания. Эти государства имеют преимущества только в ряде категорий.