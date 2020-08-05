В Канаде тропический шторм оставил без электричества 50 тысяч домов

https://static.news.ru/photo/9f245e04-d74d-11ea-adc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niyi Fote via imago-images.de/Global Look press

Тропический шторм Isaias оставил без света более 50 тысяч потребителей на востоке Канады. На данный момент стихия бушует в южных районах провинций Квебек и Нью-Брансуик.

По оценкам экспертов, скорость ветра в эпицентре шторма ослабевает и составляет 15 м\с. Непогода принесла в эти регионы проливные дожди. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Ранее Isaias оставил без электроэнергии более 3 млн потребителей в девяти штатах Восточного побережья США.

Сезоны ураганов обычно длятся в Атлантике около шести месяцев. Имя тропические шторма получают лишь в том случае, если скорость ветра в пределах явления достигает 17,5 м\с.

NEWS.ru ранее писал, что в июле на США обрушился другой тропический шторм — «Фэй». В его эпицентре скорость ветра достигала 56 км/ч.