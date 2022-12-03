В Госдепе заявили, что США никогда не признают новые территории России Госдеп: США никогда не признают перешедшие под контроль России территории Украины

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Представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон никогда не признает российскими территории, которые перешли под контроль России в ходе спецоперации на Украине. Это касается и Донбасса, отметил дипломат на брифинге, сообщает РИА Новости.

Мы четко давали понять, что США никогда не признают территории, аннексированные Россией в 2014 году или в недавнем времени, — подчеркнул представитель Госдепа.

Прайс, говоря о перспективах урегулирования кризиса вокруг Украины, добавил, что в Вашингтоне готовы к контактам с Москвой, как и говорил накануне президент Джо Байден. По его словам, условием США для диалога является проявление Москвой настроя на подлинное урегулирование украинского конфликта. Пока действия России говорят об обратном, добавил дипломат.

Ранее представитель Госдепа Джон Кирби заявил, что высказывания Джо Байдена про потенциальную готовность к диалогу с его российским коллегой Владимиром Путиным не подразумевают изменения позиции Белого дома по украинскому конфликту. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в СНБ США, Байден был последователен в своем утверждении.