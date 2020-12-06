В Госдепе США раскритиковали выборы в Венесуэле

https://static.news.ru/photo/d8881e64-e172-11e9-b02b-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Результаты выборов в Национальную ассамблею Венесуэлы не будут отражать волю народа, так как их результаты подтасуют и сфальсифицируют, заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

По его словам, фальсификации в ходе голосования уже произошли.

Результаты, объявленные нелегитимным режимом [Николаса] Мадуро, не будут отражать волю народа Венесуэлы. То, что происходит сегодня, — это подтасовка и фальсификация, а не выборы, — подчеркнул он.

Такое заявление Помпео сделал в Twitter.

Venezuela's electoral fraud has already been committed. The results announced by the illegitimate Maduro regime will not reflect the will of the Venezuelan people. What's happening today is a fraud and a sham, not an election. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 6, 2020

Выборы в законодательный орган Боливарианской Республики проходят 6 декабря. На места в нём претендуют свыше ста политических партий и объединений. Оппозиционный блок, в состав которого входит партия бывшего спикера Хуана Гуайдо, от участия в этой борьбе отказался.

Президент страны Николас Мадуро несколько дней назад заявил, что подаст в отставку, если оппозиция победит на выборах в парламент, писал NEWS.ru.