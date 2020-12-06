В Госдепе США раскритиковали выборы в Венесуэле

Venezuela's electoral fraud has already been committed. The results announced by the illegitimate Maduro regime will not reflect the will of the Venezuelan people. What's happening today is a fraud and a sham, not an election.
Выборы в законодательный орган Боливарианской Республики проходят 6 декабря. На места в нём претендуют свыше ста политических партий и объединений. Оппозиционный блок, в состав которого входит партия бывшего спикера Хуана Гуайдо, от участия в этой борьбе отказался.
Президент страны Николас Мадуро несколько дней назад заявил, что подаст в отставку, если оппозиция победит на выборах в парламент, писал NEWS.ru.
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