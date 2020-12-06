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В Госдепе США раскритиковали выборы в Венесуэле

23:27, 06 декабря 2020 10
Майк Помпео Майк Помпео Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Результаты выборов в Национальную ассамблею Венесуэлы не будут отражать волю народа, так как их результаты подтасуют и сфальсифицируют, заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

По его словам, фальсификации в ходе голосования уже произошли.

Результаты, объявленные нелегитимным режимом [Николаса] Мадуро, не будут отражать волю народа Венесуэлы. То, что происходит сегодня, — это подтасовка и фальсификация, а не выборы, — подчеркнул он.

Такое заявление Помпео сделал в Twitter.

Выборы в законодательный орган Боливарианской Республики проходят 6 декабря. На места в нём претендуют свыше ста политических партий и объединений. Оппозиционный блок, в состав которого входит партия бывшего спикера Хуана Гуайдо, от участия в этой борьбе отказался.

Президент страны Николас Мадуро несколько дней назад заявил, что подаст в отставку, если оппозиция победит на выборах в парламент, писал NEWS.ru.

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