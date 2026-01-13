В Германии сделали прогноз по нападению США на Иран Журналист Хоффмайстер: возможная атака США на Иран будет ограниченной

Военная операция США против Ирана остается вероятным, но ограниченным по масштабам сценарием, заявил немецкий журналист Константин фон Хоффмайстер в интервью ТАСС. По его мнению, такая акция будет носить скорее демонстративный характер для внутренней и союзнической аудитории, чем преследовать серьезные стратегические цели.

Военная операция США против Ирана остается возможной и даже вероятной в моменты обострения напряженности, но ее масштабы и последствия будут ограниченными. Такая операция будет преследовать цели демонстрации силы, «удовлетворения» внутренней аудитории и заверения региональных союзников [в поддержке], а не достижения серьезных изменений, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила готовность администрации Дональда Трампа использовать военную силу против Ирана в случае необходимости. Это заявление, по ее словам, демонстрирует укрепление позиций США и решимость президента задействовать всю мощь американских вооруженных сил, если обстановка этого потребует.