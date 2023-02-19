В Белом доме оценили расследование о роли США в подрыве «Северных потоков» Кирби заявил, что США не причастны к взрывам на «Северных потоках»

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джон Кирби

Соединенные Штаты не причастны к организации взрывов на российских «Северных потоках», заявил в эфире Fox News координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Так он прокомментировал расследование американского журналиста Сеймура Херша, который в своей публикации указывал на связь властей США с диверсией, произошедшей на газопроводах.

США никаким образом не причастны [к организации взрыва], — заявил Кирби.

Официальный представитель Белого дома заявил, что в статье, опубликованной американским журналистом Хершем, «нет ни крупицы правды».

Обладатель Пулитцеровской премии Херш со ссылкой на анонимный источник рассказывал, как водолазы НАТО еще летом 2022 года установили в ходе учений взрывчатку на трубопроводе, а непосредственно привести ее в действие могли сообщники из Норвегии спустя три месяца. Как утверждал Херш, президент США Джо Байден разрешил проведение операции после девяти месяцев обсуждений с командой национальной безопасности.

Ранее автор расследования Херш отказался от предложения выступить в Госдуме РФ, заявив, что «занимается историями, а не политикой».