Ургант назвал лучший способ выбрать президента США

https://static.news.ru/photo/e045fd10-1f6f-11eb-8d73-fa163e074e61_660.jpg Иван Ургант Фото: urgantcom/instagram.com

Телеведущий Иван Ургант иронически прокомментировал выборы президента США. Он рассказал, что известен способ определить победителя в том случае, если кандидаты получат равное количество голосов.

За пост американского лидера борются действующий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Ведущий шоу «Вечерний Ургант» заметил, что за несколько минут, прошедших с начала очередного выпуска его передачи, лидер президентской гонки сменился несколько раз.

Ургант заявил, что на случай одинакового количества голосов у двух кандидатов Конституционный суд США совместно с Верховным судом внёс поправку в конституцию страны, регламентирующую эту ситуацию.

К кандидатам в президенты в финале приезжает Дмитрий Нагиев, и они на палках, как в «Больших гонках», должны взбираться на гору. Кто быстрее, тот и станет президентом США, — сказал Ургант.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за ходом выборов в США внимательно следит МИД РФ. Ведомство надеется, что президент будет избран в соответствии с американской конституцией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.