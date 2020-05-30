Участок полиции в Миннеаполисе окружили стеной и металлическими барьерами

https://static.news.ru/photo/8f5a7d84-a316-11ea-acb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/ТАСС

В Миннеаполисе возле полицейского участка построили бетонную стену на фоне массовых протестов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом сообщает RT. На улице возле участка возвели стену из бетонных блоков и установили металлические барьеры.

Массовые беспорядки не прекращаются в штате Миннесота уже пятые сутки. Они начались после того, как полицейские задержали афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Сотрудник полиции заковал его в наручники, положил лицом на асфальт и придавил шею коленом. Мужчина кричал, что задыхается, однако полицейские не обращали внимания. В результате Флойд скончался в реанимации.

Ранее NEWS.ru писал о том, что умерший после задержания в американском Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд и обвиняемый в его непредумышленном убийстве экс-полицейский Дерек Шовин работали в одном ночном клубе. Об этом сообщила бывшая владелица заведения «Эль Нуэво Родео» Майя Сантамария.