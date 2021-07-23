Участник январского штурма Капитолия попался из-за онлайн-знакомств

В США подозреваемого в участии в январских беспорядках на Капитолийском холме в Вашингтоне поймали благодаря приложению для знакомств Bumble. Об этом сообщает телеканал CNN.

По информации СМИ, 32-летний Эндрю Тааке из Хьюстона (штат Техас), находясь 6 января в Вашингтоне, общался в приложении со знакомой. Своё присутствие близ Капитолия мужчина подтвердил не только на словах, но и прислал соответствующее фото. Селфи он сопроводил сообщением, что провёл в здании 30 минут.

Через несколько дней собеседница передала все имеющиеся у неё данные представителям ФБР. В сообщениях в Bumble Тааке писал, что он мирно стоял возле Капитолия, при этом камеры показали, что он участвовал в нападении на правоохранителей. В результате мужчине предъявили целый ряд обвинений.

Это второй случай, когда подозреваемый попадает в поле зрения властей из-за приложения для знакомств. В апреле Минюст предъявил обвинения жителю Нью-Йорка Роберту Чепмену, который сообщил собеседнице в Bumble, что он «штурмовал Капитолий», Та ответила, что они «не подходят друг другу», а затем передала все данные в ФБР.

Штурм Капитолия сторонниками экс-президента США Дональда Трампа, недовольными исходом выборов, произошёл 6 января. Люди пытались помешать конгрессменам утвердить итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден. В результате столкновений погибли пять человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов.

В результате захвата Капитолия было возбуждено 40 уголовных дел. Для поиска подозреваемых были задействованы сотни сотрудников.