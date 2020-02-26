У самолётов марки 737 MAX американской корпорации Boeing обнаружена новая неисправность, которая может отложить возвращение лайнеров на мировой рынок.
Выяснилось, что система громоотвода на 737 MAX установлена неправильно, а при попадании в лайнер молнии у него могут отказать и загореться оба двигателя,
Из-за этого американское агентство управления полётами потребовало переустановить всю систему по новой технологии на всех самолётах. На это может уйти несколько месяцев.
Ранее NEWS.ru писал, что эксплуатация самолётов 737 MAX приостановлена в США и ряде других стран после двух авиакатастроф с их участием. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же лайнер индонезийской Lion Air.
На фоне скандала с 737 MAX руководство компании сняло с должности генерального директора и президента коммерческого подразделения авиаконцерна Кевина Макалистера. Его место с 23 октября занял Стен Дил.
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