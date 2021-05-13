Трансгендер из США ограбила банк ради пластической операции

https://static.news.ru/photo/18b77824-b40b-11eb-a575-96000091f725_660.jpg Айконик Фачче Фото: Gulfport Police/facebook.com

Трансгендерная женщина Айконик Фачче, которая раньше была мужчиной по имени Джимми Льюис, решилась на ограбление банка в американском штате Миссисипи ради пластической операции в Мексике. Позже её задержали. Суд приговорил преступницу к 15 годам тюремного заключения. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Преступление было совершено 22 февраля 2019 года. Трансгендерная женщина ворвалась в здание банка и потребовала у кассира выдать $4,8 тысячи. Когда злоумышленница получила деньги, то сразу же отправилась в Мексику, где легла под нож пластического хирурга. Трансгендер увеличила губы, изменила форму носа и сделала операцию на щеках.

В марте 2021 года с преображённой внешностью она решила попасть в Хьюстон. Для этого она прилетела на самолёте и попыталась незаметно пройти через аэропорт. Злоумышленница не учла, что её мобильный телефон отследили ещё в день ограбления и силовики установили её личность. Суд состоялся в мае. На нём Фачче приговорили к 15 годам лишения свободы.

Ранее жительница США на инвалидном кресле смогла ограбить один из банков. Она угрожала, что убьёт всех, кто находится внутри здания. По данным полиции, совершив преступление, американка пыталась скрыться, но её быстро задержали стражи порядка, так как штаб-квартира местного шерифа находится в нескольких кварталах от банка. В результате инцидента никто не пострадал.