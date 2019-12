Хозяин Белого дома рассказал о звонке российского лидера Владимира Путина, который поблагодарил Вашингтон за информацию о подготовке теракта в Санкт-Петербурге. По его словам, эти сведения позволили быстро задержать подозреваемых и спасти множество жизней.

President Putin of Russia called to thank me and the U.S. for informing them of a planned terrorist attack in the very beautiful city of Saint Petersburg. They were able to quickly apprehend the suspects, with many lives being saved. Great & important coordination!