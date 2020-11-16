Трамп заявил, что одержал победу на выборах президента США

https://static.news.ru/photo/098c9b76-27d0-11eb-ae9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Global Look Press

Американский лидер США Дональд Трамп на своей странице в Twitter заявил о победе на президентских выборах.

Я победил на выборах! — написал он.

При этом его пост получил отметку «в официальных источниках сообщается о других результатах этих выборов».

I WON THE ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп вновь назвал американские СМИ fake news за то, что они прочат Джо Байдену кресло главы Белого дома, и заявил о масштабных конституционных нарушениях на выборах главы государства. Кроме того, он пообещал подать большое число крупных исков, чтобы доказать, что выборы главы государства прошли с нарушением конституции.

В свою очередь помощник Байдена Рон Клайн заявил, что администрация общих служб США (GSA) должна одобрить начало перехода власти от действующего президента Дональда Трампа к кандидату от демократов.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Окончательные итоги выборов остаются неизвестными, однако кандидат от демократов Джо Байден пока лидирует в президентской гонке с 290 голосами выборщиков. Для победы необходимы 270.