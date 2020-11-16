Трамп заявил, что одержал победу на выборах президента США

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп вновь назвал американские СМИ fake news за то, что они прочат Джо Байдену кресло главы Белого дома, и заявил о масштабных конституционных нарушениях на выборах главы государства. Кроме того, он пообещал подать большое число крупных исков, чтобы доказать, что выборы главы государства прошли с нарушением конституции.
В свою очередь помощник Байдена Рон Клайн заявил, что администрация общих служб США (GSA) должна одобрить начало перехода власти от действующего президента Дональда Трампа к кандидату от демократов.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. Окончательные итоги выборов остаются неизвестными, однако кандидат от демократов Джо Байден пока лидирует в президентской гонке с 290 голосами выборщиков. Для победы необходимы 270.
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