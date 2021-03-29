Трамп запустил сайт для связи со своими сторонниками

https://static.news.ru/photo/244e4bea-911f-11eb-8b98-96000091f725_660.jpg Дональд Трамп Фото: Shealah Craighead/Keystone Press Agency/Global look Pres

Бывший президент США Дональд Трамп открыл портал 45office.com, который специально создан для общения политика с его сторонниками.

Сайт заработал во вторник, 30 марта. Офис политика пообещал продвигать программу «Америка прежде всего», чтобы «сохранить великолепное наследие администрации Трампа» и построить великое будущее Штатов.

Поклонники Трампа с помощью этого сайта могут отправить экс-президенту свои комментарии, пригласить его и Меланию Трамп на какое-либо мероприятие. Кроме того, на этом портале содержится информация, которая подводит итоги работы республиканца в качестве хозяина Белого дома.

Как писал NEWS.ru, Дональд Трамп — младший, сын ушедшего с поста президента США Дональда Трампа, пояснил, почему отдал предпочтение мессенджеру Павла Дурова Telegram. Об этом сын Трампа рассказал в своём Telegram-канале. Среди факторов, из-за которых его выбор пал на мессенджер Дурова, Трамп-младший назвал предоставление в Telegram равных возможностей для представителей всех политических сил и отсутствие в мессенджере «чисток консерваторов», которые есть в сервисах-конкурентах.