Трамп запустил сайт для связи со своими сторонниками

Бывший президент США Дональд Трамп открыл портал 45office.com, который специально создан для общения политика с его сторонниками.
Сайт заработал во вторник, 30 марта. Офис политика пообещал продвигать программу «Америка прежде всего», чтобы «сохранить великолепное наследие администрации Трампа» и построить великое будущее Штатов.
Поклонники Трампа с помощью этого сайта могут отправить экс-президенту свои комментарии, пригласить его и Меланию Трамп на какое-либо мероприятие. Кроме того, на этом портале содержится информация, которая подводит итоги работы республиканца в качестве хозяина Белого дома.
Как писал NEWS.ru, Дональд Трамп — младший, сын ушедшего с поста президента США Дональда Трампа, пояснил, почему отдал предпочтение мессенджеру Павла Дурова Telegram. Об этом сын Трампа рассказал в своём Telegram-канале. Среди факторов, из-за которых его выбор пал на мессенджер Дурова, Трамп-младший назвал предоставление в Telegram равных возможностей для представителей всех политических сил и отсутствие в мессенджере «чисток консерваторов», которые есть в сервисах-конкурентах.