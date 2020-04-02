Трамп задействовал закон о производстве в военное время из-за пандемии

Фото: Фото: Martin Storz/http://imagebroker.com/Global Look Press

Руководство райдшеринг-стартапа Bird пригласило 406 сотрудников на видеоконференцию в приложение Zoom. Во время звонка работникам сообщили, что из-за пандемии коронавируса компания вынуждена сократить ряд позиций.

Это должно стать живым примером того, как не надо увольнять людей, особенно в такое время, — заявил один из экс-сотрудников. Процедура увольнения заняла две минуты. На экране появился видеоролик, который...