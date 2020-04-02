Трамп задействовал закон о производстве в военное время из-за пандемии

Президент США Дональд Трамп ввёл в действие закон о производстве в военное время. Это сделано с целью обеспечения необходимыми ресурсами фабрик, которые производят аппараты искусственной вентиляции лёгких.
Министр здравоохранения вместе с министром внутренней безопасности должен использовать все полномочия в соответствии с законом, чтобы обеспечить поставки материалов подразделениям или дочерним предприятиям нижеперечисленных производителей аппаратов ИВЛ, — сообщила пресс-служба.
В меморандуме, который подписал Трамп, были упомянуты шесть производителей, среди них General Electric.
NEWS.ru ранее информировал, что медики из США успешно испытали первую вакцину от коронавируса. Лекарство тестировали на лабораторных мышах.
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