По словам Трампа, Вашингтон проделал огромную работу в борьбе с ИГ (запрещено в РФ). Кроме того, он добавил, что командующий силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани планировал большую атаку, поэтому его пришлось ликвидировать.

Trump on Soleimani: "He was planning a very big attack and a very bad attack for us."