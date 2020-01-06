https://static.news.ru/photo/57dd296e-ff43-11e9-8426-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп, говоря о возможном выводе войск из Ирака, отметил, что хотел бы это сделать, но пока не время.

В какой-то момент мы хотим уйти оттуда. Но это не тот момент, — заявил глава Белого дома, отвечая на вопрос журналистов об Ираке.

По словам Трампа, Вашингтон проделал огромную работу в борьбе с ИГ (запрещено в РФ). Кроме того, он добавил, что командующий силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани планировал большую атаку, поэтому его пришлось ликвидировать.

Trump on Soleimani: "He was planning a very big attack and a very bad attack for us." — Grace Segers (@Grace_Segers) 7 января 2020 г.

3 января в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. В Госдепартаменте заявили, что иранский генерал уничтожен по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Как писал NEWS.ru, Соединённые Штаты не собираются развязывать войну с Ираном. С таким заявлением выступил министр обороны страны Марк Эспер.