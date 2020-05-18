Трамп сообщил о приёме неоправданного препарата против COVID-19

https://static.news.ru/photo/beb1d9bc-9950-11ea-9570-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Samuel Corum/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сообщил, что принимает от коронавируса противомалярийный препарат, эффективность которого не доказана. Это гидроксихлорохин и цинковая добавка, которые глава государства принимает уже полторы недели.

Трамп добавил, что его врач не рекомендовал ему этот препарат, но президент попросил таблетки у врача Белого дома. И сейчас американский лидер пьёт препарат по таблетке в день, пишет Associated Press.

Президент добавил, что при этом каждый день проходит тест на коронавирус и он показывает отрицательные результаты. Издание добавляет, что Трамп неоднократно пытался протолкнуть этот противомалярийный препарат для лечения коронавируса, но исследования не дали результатов, что эти таблетки как-то могут помочь при лечении инфекции. Зато они могут вызывать проблемы с сердечным ритмом и другие побочные эффекты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что начальный этап испытаний вакцины от коронавируса на людях, которые провела американская биотехнологическая компания Moderna, дал положительные результаты. По данным СМИ Соединённых Штатов, во время первой фазы клинических исследований вакцина mRNA-1273 показала себя хорошо переносимой и довольно безопасной.