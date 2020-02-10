Американский президент Дональд Трамп заявил, что действия России и Китая вынуждают Соединённые Штаты наращивать расходы на ядерное оружие, чтобы владеть «самым мощным арсеналом в мире».
Нам приходится увеличивать расходы, учитывая то, что делают Китай и Россия. <...> В то же время, они хотят вести переговоры, чтобы остановить это сумасшествие: выделение многих миллиардов долларов на ядерное оружие, — заявил Трамп на встрече с губернаторами.
По словам Трампа, пока три страны не подписали соглашение о ядерном сдерживании, США должны обеспечить себе первенство в гонке вооружений.
Как писал NEWS.ru, американский президент предсказал спад эпидемии коронавируса в апреле. Он считает, что тёплая погода поможет побороть инфекцию.
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